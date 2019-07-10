نيجيريا تذيق جنوب إفريقيا مرارة الخروج في الوقت القاتل وتتأهل لنصف نهائي الكان

نُشر بتاريخ :  2019-07-10 - 22:55
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هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق منتخب نيجيريا فوزا قاتلا على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 ، وذلك بعد خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على ستاد القاهرة فى الدور ربع النهائى من كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

جاء الهدف الأول لمنتخب نيجيريا فى الدقيقة 28 عن طريق اللاعب سامويل تشوكويز من خلال خطأ دفاعي قاتل لجنوب إفريقيا.

ثم تعادل منتخب جنوب إفريقيا فى الدقيقة 71 من خلال العودة لتقنية الفيديو VAR وذلك بسبب اصطدام الكرة بجسم إيجالو لاعب نيجيريا ووصولها لمهاجم جنوب افريقيا زونجو الذى وضعها فى الشباك

وفى الدقيقة 89 سجل وليام تروست إيكونج هدفا قاتلا ، ليقوجد منتخب النسور الخضراء إلى التأهل إلى الدور نصف النهائي، ويقصي جنوب إفريقيا من الدور ربع النهائي.

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تعليق واحد

  1. بنت البلاد

    في 09:32

    الحمد لله نيجيريا والسينيغال انتاقمو لنا من جنوب افريقيا ومن مبينين

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