ترقيم ستة ملايين رأس من الأضاحي وإضافة 30 سوقا جديدا للأغنام

هبة بريس ـ الرباط

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عدد الأضاحي المرقمة بلغ ستة ملايين رأس، كما تمت تهيئة 30 سوقا إضافيا مخصصا لبيع الأغنام والماعز، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم نشره عقب الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بالرباط، وترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أنه من المرتقب أن يتم هذه السنة ترقيم نحو ثمانية ملايين رأس من الأغنام والماعز نظرا للانخراط الكبير للكسابة في عملية التسجيل المخصصة لعيد الأضحى.

وأضاف البلاغ أنه تم، إلى حدود الساعة، ترقيم ستة ملايين رأس من الأضاحي فيما تجاوز عدد المربين والمسمنين المسجلين لدى المصالح البيطرية للمكتب 223 ألفا، بزيادة بلغت 62 في المائة مقارنة مع السنة الماضية في نفس الفترة، مشيرا إلى أن عملية الترقيم ستنتهي عند متم شهر يوليوز الجاري.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم أبرز نتائج عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى حدود اليوم، حيث تم القيام بـ 320 خرجة ميدانية للمراقبة وأخذ 160 عينة من الأعلاف لتحليلها، وإخضاع 400 عينية من اللحوم للتحاليل قصد التأكد من خلوها من المضادات الحيوية، ومنح 70 إذنا لمرور فضلات الدجاج، وتحرير خمسة محاضر مخالفة وإحالتها على القضاء.

وأشار البلاغ إلى أن مسؤولي المكتب أكدوا على أن عملية المراقبة ستتم بوتيرة أكبر مع اقتراب عيد الأضحى، كما قام المكتب أيضا بمراسلة مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية والجمارك، من أجل تعزيز المراقبة على الأدوية البيطرية سواء بالسوق الداخلي أوعلى مستوى الحدود. وسجل المصدر ذاته أنه، وعلى غرار السنة الماضية وبشراكة مع وزارة الداخلية، سيتم هذه السنة تهيئة 30 سوقا إضافيا مخصصا لبيع أضاحي العيد منها ثمانية أضيفت هذه السنة، وذلك لتقوية شبكة التسويق. إلى جانب إطلاق حملة “الجزار ديالي” لهذه السنة، والتي تعنى بتكوين الجزارين المهنيين.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على مختلف التدابير الضرورية التي جرى اتخاذها لمرور عيد الأضحى في أحسن الظروف على غرار السنة الماضية، موضحا أن هذه التدابير، التي تم البدء في تنفيذها خلال الأشهر الماضية، قد شملت تسجيل المربين والمسمنين، وترقيم الأغنام والماعز، ومراقبة مياه شرب الأضاحي، ومراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف ومراقبة مسار فضلات الدجاج لتفادي استعمالها في تغذية المواشي.

وأبرز البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف على مدى تقدم عملية الترقيم المجاني للأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، التي تم إطلاقها على غرار السنة الماضية للتتبع والتعرف على مصدر الأضحية عند الحاجة، مشيرا إلى أن هذه العملية يتم تنفيذها بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، تحت إشراف ومراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح المعنية بوزارة الفلاحة.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المكتب، ولمواكبة تنزيل برنامج عمل عيد الأضحى، وضع برنامجا تواصليا متكاملا من أجل التواصل مع الفلاحين والمستهلكين عبر وصلات تلفزية وإذاعية ومطويات ووسائل التواصل الاجتماعي، كما وضع رهن إشارتهم الرقم الأزرق 0801003637 من أجل استقبال مختلف استفساراتهم يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء. وأشار البلاغ إلى أن جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع أكدت تأهبها واستعدادها لمواكبة جميع التدابير حتى يمر هذا العيد في أحسن الظروف لدى المغاربة.

وتميز هذا الاجتماع بحضور الهيئات المعنية بهذه العملية، لاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهيئة الأطباء البياطرة، وهيئة الصيادلة، والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

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