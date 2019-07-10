العماري يخصص 2 مليار سنتيم سنويا لمحاربة الفئران والصراصير

هبة بريس ـ البيضاء

انطلق، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، العمل باتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة ترمي إلى محاربة نواقل الأمراض والمضار وجمع الحيوانات الضالة بالعاصمة الاقتصادية .

جاء الاعلان عن ذلك خلال لقاء رسمي جرى اليوم بمقر ولاية الدار البيضاء ، حضره رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء عبد العزيز عماري ، وعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي حسن بنخي ، و عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني خديجة بنشويخ .

وتتمحور الاتفاقية التي رصدت لها ميزانية 20 مليون درهم سنويا حول إنجاز الخدمات المتعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، ومحاربة المضار، ومحاربة الزواحف والحشرات السامة، وجمع الحيوانات الضالة، والقيام بمختلف عمليات التطهير.

وفي هذا الصدد، تم تسطير برنامج عمل لتحقيق عدد من الأهداف سنويا منها أساسا معالجة أزيد من 120 ألف بالوعة لمجاري الصرف الصحي ضد الفئران والقوارض، ومحاربة الحشرات الزاحفة في أكثر من 5 ألف كلم من مجاري الصرف الصحي ومعالجة 50 ألف كلم من الشوارع والأزقة ضد الحشرات الطائرة والزاحفة على مدار السنة إلى جانب جمع أكثر من 30 ألف من الكلاب الضالة في السنة.

ولتحقيق الأهداف المسطرة، فقد تمت تعبئة الموارد البشرية الضرورية من أطباء وأعوان تقنيين ومستخدمين وإخضاعهم لبرامج تكوينية نظرية وتطبيقية في ميادين تتعلق بالسلامة والتواصل وتعميق المهارات، إضافة إلى توفير التجهيزات ووسائل العمل اللازمة منها أساسا 5 مركبات مجهزة بآليات حديثة كبيرة الحجم متعددة الوظائف لمحاربة الحشرات، 21 سيارة و17 دراجة كهربائية خاصة بوحدات مكافحة نواقل الأمراض و10 سيارات كبيرة مجهزة لجمع الحيوانات الضالة ومختبر مجهز بأحدث الآليات لتصنيف الحشرات والقوارض وآليات أخرى.

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