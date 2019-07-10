تدوينة فايسبوكية تجرُّ مستشارين جماعيين للقضاء بقلعة السراغنة

هبة بريس ـ الرباط

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، أمس الثلاثاء، متابعة في حالة سراح مستشارين جماعيين بجماعة زمران الشرقية، بجنحة نشر ادعاءات تمس بالآخرين على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

وكانت الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بقلعة السراغنة قد أحالت المستشارين على وكيل الملك في حالة اعتقال، حيث تم الاستماع إليهما بخصوص المنسوب إليهما، وتقرير متابعتهما في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 10000 درهم لكل واحد منهما.

وجاءت المتابعة القضائية على إثر مقالات نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تضمنت اتهامات اعتبرها المشتكي باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وفي ذات السياق، استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، متابعة المعنيين بالأمر، بما وصفته بـ”التهم الجاهزة والمفصلة على المقاس”، معتبرة أن هذه المتابعة تسعى بعض الأطراف من ورائها إلى فرملة وإسكات الأصوات الفاعلة والحرة الفاضحة للفساد والمفسدين في الإقليم”.

ونددت العصبة المغربية بما سمته “محاولة توجيه وإقحام القضاء من طرف بعض الفاعلين السياسيين من خلال استغلال صفتهم المزدوجة ومواقعهم التدبيرية لتصفية الحسابات وإخراس الأصوات المعارضة”

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