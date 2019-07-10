اعتقال ” أم ” توظف ابتيها في الدعارة

هبة بريس ـ و م ع

احالت النياية العامة بكلميم، (أم ) أربعينية على السجن المدني، فيما اودعت ثلاث فتيات قاصرات على سجن الأحداث، وثلاث زبائن، بتهم إعداد منزل للدعارة والوساطة في البغاء والتبليغ الكاذب.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما توجهت سيدة أربعينية بشكاية الى المصالح الأمنية بسيدي إفني، تتهم شخص أربعيني بتهجم عليها بمنزلها في المدينة، ومحاولة اغتصابها بالعنف.

وبعد التحريات التي باشرتها المصالح الامنية، مع المشتبه فيه، بعد إعتقاله، اعترف أن المشتكية هي مجرد ” وسيطة” في الدعارة تسخر منزلها لاستقبال زباءنها، مؤكدا ان الاخيرة توظف ابتيها في الدعارة، وهي الاعترافات التي تحركت بموجبها المصالح الامنية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، ليتم اعتقال ( الأم ) وابنتيها رفقة خمسة أشخاص آخرين من بينهم قاصرات، بمسكنها ، ليتابع الجميع باالدعارة والوساطة فيها.

التحقيقات كشفت بأن ابنتي الأم المشتكية، و هما قاصرتين يبلغان من العمر بين 15 و17 سنة، تتعاطيان للدعارة بعلم والدتهما، بل تقوم الأم بالاتجار فيهما، وعرضهما على زبنائها لممارسة الجنس معهما مقابل المال

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0