السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تأهل منتخب السنغال إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب بنين، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب “الدفاع الجوى”، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، والذى فرض فيه منتخب السنغال سيطرة تامة على الكرة، ولكن دون تهديد قوى على مرمى منتخب بنين، الذى لجأ إلى تكوين حصون دفاعية أمام حارسه.

وفى الدقيقة 70 نجح إدريسا جاى لاعب وسط فريق إيفرتون الإنجليزي، فى تسجيل هدف أسود التيرانجا الوحيد فى المباراة.

ويواجه منتخب السنغال فى دور نصف النهائي، الفائز من لقاء الغد بين منتخبى تونس ومدغشقر، يوم الأحد المقبل على ملعب “الدفاع الجوى”.

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