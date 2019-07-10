اندلاع حريق مهول بغابة “عين لحصن” بين طنجة وتطوان

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

اندلع حريق مهول اليوم الاربعاء بغابة “عين لحصن” الواقعة على الطريق الرابطة بين مدينتي طنجة وتطوان حيث تواصل عناصر الاطفاء مجهوداتها من اجل السيطرة على الحريق واخماذه .

وحسب المعطيات المتوفرة فالحريق شبّ بشكل مفاجئ في الغابة المذكورة واتى على اجزاء واسعة من الغطاء النباتي نتيجة درجة الحرارة المرتفعة وهبوب رياح الشرقي متوسطة القوة التي قد تزيد من صعوبة السيطرة على الحريق .

ومن المنتظر ان يتم فتح تحقيق من طرف السلطات من اجل تحديد الاسباب التي ادت لاندلاع هذا الحريق.

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