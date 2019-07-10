سقوط طالب من الطابق الرابع للحي الجامعي بوجدة‎

نُشر بتاريخ :  2019-07-10 - 16:05
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس : وجدة

سقط طالب جامعي(28 سنة) صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري من الطابق الرابع للجناح المخصص للذكور بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول بوجدة.

و تتضارب الآراء حول سقوط الطالب المنحدر من مدينة تالسينت من الطابق الرابع، هل هي محاولة إنتحار أم حادث عرضي ، والذي يتابع دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول .

و هذا، تم فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة الأسباب الحيثيات من طرف مصالح الشرطة ، فيما تم نقله إلى المستشفى الجهوي الفارابي، ووضعه بجناح العناية المركزة بعد تعرضه لإصابات على مستوى الرأس والبطن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

اندلاع حريق مهول بغابة “عين لحصن” بين طنجة وتطوان

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس اندلع حريق مهول اليوم الاربعاء بغابة “عين لحصنR…