سقوط طالب من الطابق الرابع للحي الجامعي بوجدة‎

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هبة بريس : وجدة
سقط طالب جامعي(28 سنة) صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري من الطابق الرابع للجناح المخصص للذكور بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول بوجدة.
و تتضارب الآراء حول سقوط الطالب المنحدر من مدينة تالسينت من الطابق الرابع، هل هي محاولة إنتحار أم حادث عرضي ، والذي يتابع دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول .
و هذا، تم فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة الأسباب الحيثيات من طرف مصالح الشرطة ، فيما تم نقله إلى المستشفى الجهوي الفارابي، ووضعه بجناح العناية المركزة بعد تعرضه لإصابات على مستوى الرأس والبطن.
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