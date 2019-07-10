الدكالي يستجيب لنداء الطفلة زينب ويعطي تعليماته لتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها

نُشر بتاريخ :  2019-07-10 - 15:28
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هبة بريس

استجاب انس الدكالي وزير الصحة، لنداء الطفلة زينب التي لم يسبق لها ان زارت المستشفى طلبا للعلاج والاستشفاء .

وتنتمي الطفلة زينب الى أسرة فقيرة تتكون من 9 اخوة وتعيش في منطقة قروية تابعة لاقليم الخميسات.

و فور علمه بالحالة الصحية للطفلة زينب، اعطى الدكالي تعليماته لتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها بين مدينتي الرباط والخميسات وهي حاليا ترقد بالمستشفى الاقليمي للخميسات بجناح الاطفال حيث تتابع علاجها في احسن الظروف وتخضع لرعاية سوسيوطبية تحت اشراف طبيب جراح الاطفال والفريق المساعد له بالمستشفى المذكور.

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