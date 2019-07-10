محمد رمضان عن أغنيته مع سعد لمجرد: انتظروا عملًا استثنائيًا

نُشر بتاريخ :  2019-07-10 - 15:22
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هبة بريس - وكالات

علّق الفنان المصري محمد رمضان، على ”الديو“ المنتظر أن يشارك فيه مع المطرب المغربي سعد لمجرد، والذي سيتم الكشف عنه قريبًا، مشيرًا إلى أنهما يواصلان العمل للانتهاء منه.

وقال رمضان، في تصريح خاص لـوكالة “إرم نيوز“: ”لمجرد مطرب موهوب وله شعبية هائلة في الوطن العربي، أرى أن التعاون معه سيصب في صالح كل منا إن شاء الله“.

وأضاف: ”انتظرونا في عمل استثنائي، لن أكشف أي تفاصيل، ولكني متأكد من النجاح وواثق في جمهوري أكثر من أي شيء“.

وتابع الفنان المصري: ”أحقق التوازن بين الغناء والتمثيل، فأنا أستغل كل دقيقة من وقتي، وغالبًا ما يكون الغناء في وقت فراغي، لذلك لا يؤثر على أعمالي الفنية في السينما والتلفزيون“.

وواصل: ”أنتظر عرض فيلم الكنز2 في دور السينما، وأتوقع أن يفوق نجاح الجزء الأول، من حيث الإيرادات وآراء النقاد والجمهور“.

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