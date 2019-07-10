التعديل الحكومي للمنصب الوزاري لـ”بوعيدة” مستبعد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد مصدر حكومي ل ” هبة بريس” أن “رئاسة الأغلبية الحكومية لم تطرح أي نقاش لإمكانية إجراء تعديل حكومي بسبب مغادرة بوعيدة لمنصبها”، مضيفا أن “منصب كاتب الدولة لا يستدعي القيام بتعديل حكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة”.

واضاف نفس المصدر، أن الوضع مشابه تماما لمنصب البيبساوية ” شرفات افيلال، بعد قرار إعفاءها من منصبها ككاتبة دولة لدى وزارة التجهيز والنقل والماء واللوجستيك المكلفة بالماء.

امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي جرى انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون، أمامها أجل 60 يوماً لتقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة قبل الشروع في مباشرة مهامها كأول امرأة تتولى منصب رئيسة جهة في تاريخ المغرب.

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