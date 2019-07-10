العثور على عملات عربية من العصور الوسطى في بولونيا

هبة بريس - وكالات

عثر اليوم الأربعاء 10 يوليوز، على كنز من العملات العربية القديمة مدفونة في منطقة نائية وسط مدينة وارسو، في بولونيا.

وكان الباحثان البولونيان في علم الآثار، توماش ريندفلايش وماريوس بوليفتشينكي عثرا ،عن طريق الصدفة، على العشرات من العملات العربية الفضية والذهبية، التي تعود للعصور الوسطى، وسط غابة “كامين بومورسكي” خلال بحثهم عن مقبرة مجهولة .

وأكد الباحثان أنه يتم العمل حاليا مع متحف إقليمي لتعزيز البحث في الموقع من أجل الحصول على معطيات أخرى ذات الصلة بالاكتشاف، كما يجري البحث عن الأسباب التاريخية لتواجد هذه العملات بالمنطقة النائية.

ومن المنتظر أن يتم مستقبلا بدء الحفر تحت إشراف عالم الآثار البولوني غرزيغورز كوريك، بعد الحصول على التصاريح الضرورية للقيام بالبحث الأركيولوجي الموسع .

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