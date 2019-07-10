بعد إدانته بتهمة الاحتيال.. الحكم على بيكيه بسداد مبلغ كبير

هبة بريس - وكالات

ذكرت مصادر قضائية الأربعاء، أن المدافع الدولي السابق الإسباني جيرارد بيكيه، مطالب بسداد أكثر من 2.1 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية، وذلك بعد تأكيد إدانته بتهمة الاحتيال بحقوق تتعلق بصورته.

وبحسب القرار الصادر في 13 مايو الماضي، رفضت المحكمة الوطنية العليا طلب الاستئناف الذي قدمه لاعب برشلونة ضد إدانته عام 2016 من قبل محكمة إدارية بوجوب سداد حوالي 1.5 مليون يورو من متأخرات الضرائب ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف يورو.

وخلصت تلك المحكمة في قرارها إلى أن بيكيه “لفق” نقل حقوق صورته إلى شركته “كيراد بروجكت” من أجل التهرب عن تسديد كامل مستحقاته الضريبية عن اعوام 2008 و2009 و2010، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأشارت المحكمة الوطنية في قراراها الصادر مايو الماضي إلى أن “إغفال التصريح في إسبانيا عن هذه العائدات، على الاقل، كان طوعا أو على سبيل الاهمال”.

وبإمكان بيكيه الفائز بمونديال 2010 وكأس اوروبا 2012 مع المنتخب الإسباني، التقدم باستئناف نهائي أمام المحكمة العليا.

وتأتي متاعب بيكيه مع مصلحة الضرائب الإسبانية بعد أقل من شهر من مثول زوجته النجمة الكولومبية شاكيرا أمام القضاء الإسباني على خلفية الاشتباه في تخلفها عن دفع ضرائب بقيمة 14,5مليون يورو بين 2012 و2014.

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