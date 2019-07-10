نيروبي .. المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي الإفريقي رفيع المستوى

هبة بريس

بدأت الأربعاء بمكتب الامم المتحدة بنيروبي،أشغال المؤتمر الإقليمي الإفريقي رفيع المستوى حول مكافحة الارهاب والوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب بمشاركة رؤساء الحكومات ، ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية لعدد من البلدان من ضمنها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الإقليمي الذي ينظم بشراكة بين الحكومة الكينية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة بحضور سفير المغرب في كينيا وبوروندي المختار غامبو .

ويبحث المؤتمر الذي افتتح أشغاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس الكيني أوورو كينياتا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد ، عددا من المواضيع تتمحور اساسا حول ، “التبادل حول الممارسات الجيدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب الوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومحاربته ” و”إقامة شراكة مع الشباب والنساء والمجتمعات المهمشة قصد الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب “، و”تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة وهندسة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إليه”.

ويعرف المؤتمر رفيع المستوى مشاركة وفود من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وممثلين عن هيئات أممية ومنظمات عالمية وإقليمية وممثلين عن المجتمع المدني،سينقاشون على مدى يومين التهديدات الإرهابية التي تهدد البلدان الإفريقية وسبل مكافحتها والقضاء عليها.

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