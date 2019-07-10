الجزائر.. الوزير السابق عمار غول يمثل أمام المحكمة العليا بتهم الفساد

هبة بريس - وكالات

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول، الوزير السابق لعدة قطاعات وزارية بينها الأشغال العمومية والنقل.

وجاء في بيان المحكمة العليا أنه “تبعا لتنازل السيد عمار غول النائب بمجلس الأمة عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوان علي حداد ومحيي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون”.

وأضاف البيان أنه “تم تحويل ملف القضيتين الى السيدين المستشارين المحققين المعنيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

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