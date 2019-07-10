حادث مروري لحافلة للنقل العمومي بتطوان يسفر عن إصابة شخصين ‎

هبة بريس

تعرضت صباح هذا اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا،حافلة للنقل العمومي بتطوان إلى حادث مروري أسفر عن إصابة سائق الحافلة وراكبة حيث تعرضا لكدمات وصفت بالخفيفة ، فيما تعرضت الواجهة الأمامية لذات الحافلة لأضرار مادية.

وبحسب المعلومات التي توصلت بها هبة برس من مصادر عاينت الحادث، فإن الحافلة كانت قادمة من السواني في اتجاه شارع الريف، مشيرة إلى أن سائق الحافلة كان يتجادل مع أحد الركاب في الوقت الذي كانت فيه سيارة متوقفة بمحطة الحافلات على مستوى زاوية عين ملول ، ليقوم بمحاولة تفاذي الاصطدام بها، ليرتطم بالسور والاحتكاك مع ذات السيارة.

وخلافا لما نشرته بعض المواقع الالكترونية ، فلم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية باستثناء حالتين وهما راكبة وسائق ذات الحافلة حيث تم نقلهما للمستشفى الاقليمي لتشخيص وضعيتهما وتلقي الاسعافات الضرورية والاطمئنان على صحتهما.

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