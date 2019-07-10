حجز كمية من مادة الديليون بحوزة شخصين حديثي الخروج من السجن‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية يوم امس الثلاثاء، من توقيف شخصين حديثي الخروج من السجن وبحوزتهم كمية من مادة الديليون معدة للترويج بحب دوار الكدية بمقاطعة كليز.

وجاء توقيف الشخصين بعد توصل عناصر الشرطة القضائية بمعلومات دقيقة عن نشاط المعنيين، ليتم نصب كمين محكم مكن من توقيفهم وبحوزتهم كمية من مادة الديليون معدة للترويج بين شباب المنطقة.

والى ذلك تم اقتياد الموقوفين لمقر الشرطة القضائية من اجل تحرير محضر الايقاف والحجز، ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام النيابة العامة.

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