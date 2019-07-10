البيضاء.. رجال القوات المساعدة يفكون لغز السطو على سوق السمك

هبة بريس_ البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر السلطات المحلية ورجال القوات المساعدة بسوق السمك بالبيضاء، تمكنوا من فك لغز اختفاء الصناديق البلاستيكية المعدة لاحتواء الاسماك، إذ تم القبض على المشتبه بهم وتقديمهم لعناصر الامن للتحقيق معهم حول المنسوب إليه.

وأضافت ذات المصادر، أن فصول هذه القضية اندلعت بعد تقاطر وابل من الشكايات اتباعا من طرف الجمعية البيضاوية لتجار السمك بالجملة بالدار البيضاء حول ما وصفته بتعرض محلاتهم المخصصة لتخزين الصناديق البلاستيكية المعتمدة من طرف المكتب الوطني للصيد والتي تقدر بالمئات للسرقة مع اختفاء عدد كبير منها في ظروف غامضة، مما حدا بفتح تحقيق في الموضوع، الذي توج بتوقيف المشتبه بهم بفعل حنكة وبراعة عناصر القوات المساعدة داخل السوق وبمساعدة عون السلطة المكلف بسوق السمك، الذين توصلوا إلى هوية المشتبه بهم وكذا توقيف الشخص الذي يشتري منهم المسروق والذي يعمل كحارس للسيارات، ليتم ربط الاتصال بعناصر الامن التي انتقلت الى عين المكان واقتادت الموقوفين للتحقيق معهم حول ما نسب اليهم.

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