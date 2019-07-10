الطريق تقتل 3 شبان وترسل سائحة فرنسية في حالة حرجة إلى المستعجلات

أحمد وزروتي: هبة بريس

لقي أربعة شباب مغاربة مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز ، بعد انقلاب سيارتهم بمنطقة تغازوت التي تبعد عن مدينة أكادير بعشرين كيلومتر.

وأفادت مصادر حصرية لهبة بريس أن السيارة الخفيفة التي انقلبت كانت تقودها سائحة من أصل فرنسي، تبلغ من العمر ما يقارب العشرين سنة، وكانت قادمة في اتجاه مدينة أكادير.

مصادر أخرى أكدت للموقع أن الحالة الصحية للسائحة الفرنسية جد جد حرجة، بعد أن أصيبت على مستوى الرأس.

ورجعت مصادرنا أن تكون الساعة المفرطة، هي السبب وراء هذه الحادثة.

وفور علمها بالأمر عرهت سلطات الدرك والوقاية المدنية إلى عين المكان لنقل الهالكين الأربع إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ونقل السائحة المصابة إلى مصلحة المستعجلات بذات المستشفى.

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