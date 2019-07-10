الطريق تقتل 3 شبان وترسل سائحة فرنسية في حالة حرجة إلى المستعجلات

أحمد وزروتي: هبة بريس
لقي أربعة شباب مغاربة مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز ، بعد انقلاب سيارتهم بمنطقة تغازوت التي تبعد عن مدينة أكادير بعشرين كيلومتر.
وأفادت مصادر حصرية لهبة بريس أن السيارة الخفيفة التي انقلبت كانت تقودها سائحة من أصل فرنسي، تبلغ من العمر ما يقارب العشرين سنة، وكانت قادمة في اتجاه مدينة أكادير.
مصادر أخرى أكدت للموقع أن الحالة الصحية للسائحة الفرنسية جد جد حرجة، بعد أن أصيبت على مستوى الرأس.
ورجعت مصادرنا أن تكون الساعة المفرطة، هي السبب وراء هذه الحادثة.
وفور علمها بالأمر عرهت سلطات الدرك والوقاية المدنية إلى عين المكان لنقل الهالكين الأربع إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ونقل السائحة المصابة إلى مصلحة المستعجلات بذات المستشفى.
ZIN DIN
في 00:37
comme même un des 4 frères devrait conduire la voiture, la française à mon avis ne connaissait pas les dangers de la route nationale N° 1 quel drame. leur mère et la famille ne vont pas supporter. les jeunes doivent respecter le code de la route, cette semaine j’ai entendu q’un accident à la ville de Casablanca, un jeune conduisant une voiture de son ami, sans sa permission, heurtant en toute vitesse un taxi, faisant la more d’ne femme et des blessures graves de deux autres clients du taxi, mais le coupable est en plein liberté tandis que les proches des victimes et gens qui connaissent ce sujets restent bouche b.