العثور على جثة عالمة أمريكية بعد أسبوع من اختفائها

هبة بريس ـ وكالات

عثرت السلطات اليونانية يوم الثلاثاء، على جثة عالمة أمريكية تعمل في معهد جامعة دريسدن الألمانية، بعد أسبوع من اختفائها في جزيرة “كريت”.

وكانت سوزان إيتن (60 عاما)، وهي عالمة أحياء في معهد “ماكس بلانك” تحضر مؤتمرا في بلدة تشانيا، عندما اعتبرت في عداد المفقودين مطلع يوليو الحالي.

وقالت السلطات اليونانية، إنها “اكتشفت وجود جثة في موقع صخري قاحل داخل مخبأ يعود إلى الحرب العالمية الثانية على بعد 8 – 10 كيلومترات من آخر مكان شوهدت فيه”.

من جهته، أكد معهد “ماكس بلانك” في بيان له: “بمزيد من الحزن والأسى نعلن النهاية المأساوية للصديقة والزميلة الأعز سوزان إيتن.. الشرطة انتشلت جثتها مساء الاثنين”.

وقالت الشرطة، إن “مزيدا من اختبارات الطب الشرعي تجري الآن على الجثة”، في وقت لم تعلن فيه أسباب الوفاة.

وذكرت صفحة على “فيسبوك”، عنوانها “البحث عن سوزان” فتحتها أسرتها، أنه “يعتقد أنها خرجت لممارسة رياضة الجري في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم”.

وأضافت الصفحة، أن “مقتنياتها الشخصية وجواز سفرها وهاتفها ونقودها وأشياء أخرى موجودة في الفندق، فيما عدا حذاء الجري”.

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