بمواقفة “البيجيدي” ..مجلس العماري يخصص ميزانية بالملايين لدراسة فوائد نبتة “الكيف”

هبة بريس - مكتب طنجة

قرر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تخصيص مليون درهم لإنجاز دراسة علمية حول الخصائص الرئيسية ومميزات القنب الهندي المحلي وهو المشروع الذي بموافقة حزب العدالة والتنمية الذي يعد أكثر الأحزاب معارضة للأصالة والمعاصرة.

وشرعت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجهة الذي يرأسه الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، في دراسة مشروع يحمل عنوان “تثمين نبتة الحشيش”، والذي سيتم وفق اتفاقية الشراكة بين المجلس، إلى جانب المعهد العلمي لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وحسب نص الاتفاقية فقد خصصت رئيس الجهة، مائة مليون سنتيم (حوالي 100 آلاف دولار) من أموال جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول الدراسة التي تعنى بفوائد زراعة نبتة “الكيف” في جبال الريف شمال المغرب.

وكشف المجلس أن الاتفاقية تهدف لتثمين نبتة الكيف من الناحية البيئية، وينتظر الكشف عن تفاصيل هذا التثمين في المرحلة القادمة.

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