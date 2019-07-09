السلطات بالجديدة في حفل بهيج جمع بين تخليد ذكرى عيد العرش والاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين

احمد مصباح ـ هبة بريس

خصت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة، أمس الاثنين، تلامذتها الذين اجتازوا بتفوق وتميز الامتحانات الإشهادية برسم نهاية الموسم الدراسي 2018 – 2019، في الأسلاك التعليمية الثلاثة بمؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي، الخاضعة لنفوذها الترابي بإقليم الجديدة، بحفل تكريم أقامته على شرفهم، احتضنته فعالياته القاعة المتخصصة الرياضات “سوبريجة” التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط. حفل حضرته السلطات التربوية والترابية وشخصيات مدنية وعسكرية، والشركاء والمتدخلون في الحياة المدرسية، والتلاميذ المتوجين، ونساء ورجال التعليم، وفعاليات المجتمع المدني.

هذا، وتزامن الاحتفاء بالنتائج المتميزة التي حصدها التلاميذ والتلميذات بإقليم الجديدة، مع تخليد الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وفي معرض الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، شدد الأستاذ عبد اللطيف شوقي، المدير الإقليمي لوزارة التعليم بالجديدة، على أهمية الظرفية والتوقيت اللذين يتم فيهما تنظيم هذا العرس البهيج، الذي يجمع بين حدثين بارزين، وهما تخليد الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش العلوي المجيد، والاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين، الذين صنعوا التميز بحصولهم على أعلى النتائج والمعدلات في مختلف الأسلاك التعليمية، والشعب والمسالك التربوية.

ومما جاء في كلمة المسؤول التربوي الإقليمي، أن تحقيق هذه النتائج والرغبة الأكيدة لدى الجميع للترقي أفضل في مؤشرات سلم الجودة، رهان لم يكن ليتحقق دون اصطفاف عدد من الفاعلين والشركاء الغيورين على المنظومة التعليمية، وفي مقدمتهم عامل الإقليم الذي جعل من جودة التعليم فضاء وتحصيلا أولى أولياته وقضيته الأساسية، منذ أن حل بهذا الإقليم، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعليم القضية الوطنية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية.

كما تقدم المدير الإقليمي باسمه الخاص وباسم الأسرة التعليمية بالإقليم، بالشكر إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات على دعمه المتواصل للمجهود الذي يبذله الجميع لتطوير المنظومة التربوية، سواء على مستوى تعزيز البنى التحتية أو تجويد الأداء التربوي.

هذا، وتخللت حفل تكريم التلاميذ المتفوقين عروض فنية ووصلات موسيقية، وتوزيع جوائز قيمة على ستة دفعات. فالدفعة الأولى شملت 24 جائزة، وزعت على التلاميذ الذين انتزعوا عن جدارة واستحقاق وبميزات جد مشرفة شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2019؛ والدفعة الثانية، ضمت 15 جائزة في الأزلمبياد + BTS؛ والدفعة الثالثة من 21 جائزة، همت الجماعات الترابية بدائرة سيدي إسماعيل؛ والدفعة الرابعة من 11 جائزة، وزعت على الجماعات الترابية بدائرتي أزمور والحوزية؛ والدفعة الخامسة من 12 جائزة، حظيت بها الجماعات الترابية بدائرة الجديدة؛ والدفعة السادسة من 11 جائزة، وزعت على بلديات الجديدة وأزمور والبئر الجديد.

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