رسميا.. الجامعة تنفي توقيف فوزي لقجع

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عشية اليوم الثلاثاء بلاغا تنفي فيه خبر توقيف الرئيس فوزي لقجع من طرف اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم إصدار قرار التوقيف في حق لقجع من طرف لجنة الإتحاد الإفريقي التأديبية، نافية كل ما أسمته “الشائعات” التي تم تداولها صباح اليوم، والتي أجمعت على توقيف رئيس الجامعة لمدة سنة عن أي نشاط داخل “كاف”.

وكانت مجموعة من المصادر، قالت إنه جرى توقيف لقجع، بسبب اعتدائه على الاثيوبي باملاك تيسيما حكم إياب المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي جمعت بين نهضة بركان والزمالك المصري.

وأشار بلاغ الجامعة، أنه سيتم عقد اجتماع في هذا الموضوع من طرف اللجنة التأديبية في “كاف”، بحضور فوزي لقجع في الأيام القليلة القادمة.

ما رأيك؟ المجموع 15 آراء 2 13