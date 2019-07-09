محاربة البناء العشوائي ببني ملال… هدم 202 بناية عشوائية بمدينة قصبة تادلة

هبة بريس ـ بني ملال

تنفيذا لتعليمات والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، الرامية الى تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، قامت سلطات قصبة تادلة مدعومة بعناصر من الامن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة فجر يوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، بالإشراف على هدم 202 بناية عشوائية عبارة عن صناديق بمنطقة ايت الثلث بمدينة قصبة تادلة، ليصل عدد البنايات التي شملتها عملية الهدم مند انطلاق الحملة 692 بناية عشوائية عبارة عن صناديق بمدينة قصبة تادلة.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الحملة تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه المدن والمراكز بإقليم بني ملال، حيث تشمل هذه الإجراءات كذلك تفعيل مقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.

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