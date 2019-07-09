لاعب عربي لا يزال الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ الكرة

هبة بريس ـ رياضة

قاد النجم البرازيلي دانييل ألفيس منتخب بلاده للتتويج ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي أسدل الستار عليها مؤخراً، لتخرج تقارير صحفية تؤكد أن اللاعب المخضرم بات الأكثر فوزاً بالألقاب والبطولات في تاريخ “الساحرة المستديرة” بـ40 لقباً.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرت قائمة لأكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب والبطولات، كاشفة عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ تمثلت بوجود لاعب آخر حقق ألقاباً أكثر من الدولي البرازيلي.

وبحسب اليومية البريطانية، فإن الهدّاف التاريخي للمنتخب المصري، حسام حسام، حصد 41 لقباً متنوعاً، طوال مسيرته الكروية، كان آخرها الفوز مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006.

ومع ذلك، لا تزال الفرصة سانحة أمام ألفيس لمعادلة رقم “العميد”، وربما تخطيه في قادم المواعيد والبطولات، خاصة أن بإمكان البرازيلي مواصلة المشوار فوق “المستطيل الأخضر”، وهو ما تجلى بحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة اللاتينية، أعرق بطولات المنتخبات وأقدمها في العالم

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