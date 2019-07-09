فاس : تأجيل جديد في قضية عبد العالي حامي الدين

ع محياوي ـ هبة بريس

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، إلى 23 من شهر يوليوز الجاري.

وجاء قرار القاضي بتأجيل الجلسة بعد الاستماع إلى الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف دفاع عائلة أيت الجيد، وذلك بغية منح دفاع حامي الدين حق التعقيب على دفوعات محاميي عائلة آيت الجيد. ويتابع المتهم عبد العالي حامي الدين، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر الماضي.

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