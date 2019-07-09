وفاة الرئيس الأرجنتيني الأسبق دي لا روا

هبة بريس - وكالات

توفي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 09 يوليوز بالعاصمة بوينوس أيريس الرئيس الأرجنتيني الأسبق، فرناندو دي لا روا الذي حكم البلد الجنوب أمريكي ما بين 1999 و2001.

ونقل دي لا روا مساء أمس إلى المستعجلات بمستشفى “فليمينغ” على وجه السرعة، إثر تفاقم حالته الصحية بسبب مضاعفات على مستوى الكلى والقلب.

وأعرب الرئيس ماوريسيو ماكري، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، عن أسفه لوفاة دي لا روا، قائلا “آسف لوفاة الرئيس الأسبق فرناندو دي لا روا، إن مساره الديمقراطي يستحق الاعتراف من قبل مختلف الأرجنتينيين، سنواكب عائلته خلال هذه الفترة”.

وكان دي لا روا قد نقل في يناير الماضي إلى المستعجلات على وجه السرعة، إثر تفاقم حالته الصحية.

وقد عانى السياسي السابق من عدد من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة، وتكبد في أكتوبر الماضي مضاعفات أزمة قلبية، وأجريت له عملية على مستوى الأوعية التاجية للقلب بإحدى المراكز الصحية بالعاصمة.

ورأى دي لا روا النور يوم 15 شتنبر 1937 بقرطبة في كنف أسرة من الطبقة المتوسطة ذات أصول اسبانية، ودرس الحقوق قبل أن يتولى رئاسة المحكمة العليا بالمدينة ذاتها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن آخر ظهور علني للرئيس الأسبق كان بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية في دجنبر الماضي.

وتولى دي لا روا مهامه على رأس البلد الجنوب أمريكي يوم 10 دجنبر 1999 قبل أن يستقيل في دجنبر 2001 على إثر أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية “لا سابق لها”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0