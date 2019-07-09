قبل آخر 8 مباريات.. “الفار” تدخل أمم أفريقيا في مصر

هبة بريس - وكالات

تدخل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم “الفار” منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم بدءا من الدور ربع النهائي الذي ينطلق، الأربعاء، بعد تجارب غير مشجعة قاريا آخرها في نهائي دوري الأبطال.

وفي تصريحات الجمعة الماضي، أكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المغربي معاذ حجي، أن “التجهيزات باتت متوافرة، والتجارب بدأت”، مشددا على أنه “حتى الآن، كل الأمور تسير على ما يرام”.

وأضاف “لا يجب أن ننسى أن الـ”فار”، تتطلب ليس فقط تجهيزات لكن أيضا خبرة. نحن في مرحلة اليوم، مع كل التحكيم الأفريقي، لنضع حيز التنفيذ تدريبات ليكون كل الحكام متوافقين مع معايير التقنية عالميا”، على ما أفادت “فرانس برس”.

وأثارت التقنية جدلا واسعا في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال في 31 مايو بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. فبعد تعادل الفريقين في الرباط ذهابا (1-1)، أقيمت مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي العاصمة التونسية، وتقدم فيها الفريق المضيف 1-صفر، قبل أن تتكرر مطالبات اللاعبين المغاربة باللجوء الى التقنية لمراجعة بعض الحالات، ليتبين أنها معطلة ولا يمكن استخدامها.

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم فوز الترجي بعد توقف المباراة لنحو ساعة ونصف ساعة. لكن الاتحاد الأفريقي، رغم تسليم الفريق التونسي كأس البطولة، عاد وقرر إعادة مباراة الإياب على ملعب محايد بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

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