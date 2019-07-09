عودة الإنترنت لشبكات الهاتف النقال في السودان

نُشر بتاريخ :  2019-07-09 - 15:16
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هبة بريس - وكالات

قال شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن خدمة الإنترنت عادت إلى الهواتف المحمولة.

جاء ذلك على إثر أمر من محكمة سودانية، اليوم، لشركات الاتصالات في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم قبل 36 يومًا.

وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمرًا نهائيًا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي ”زين“، كما أصدرت أمرًا مؤقتًا لشركتي ”إم تي إن“ و“سوداني“ بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية، حسب المحامي عبدالعظيم حسن الذي رفع الدعوى القضائية.

وقطعت شركات الاتصالات خدمات الإنترنت في السودان، في 3 يونيو الماضي، عقب حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، التي أدت إلى مقتل عشرات المحتجين.

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