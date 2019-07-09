يهم ساكنة البيضاء .. توقف حركة “الطرامواي” بـ9 محطات

هبة بريس

أعلنت شركة ترامواي البيضاء، عن توقف حركة النقل عبر 9 محطات، انطلاقا من 20 يوليوز الجاري إلى غاية 5 غشت المقبل، وذلك بسبب الأشغال التي تعرفها المدينة، على مستوى النفق التحت أرضي عند مفترق الطرق غاندي، من أجل التوسعة.

وأفادت الشركة ، أن هذا التوقف سيهم 9 محطات على مستوى الخط الثاني، ما بين عين الذياب ودرب غلف.

ويتعلق الأمر، تضيف الشركة، بكل من محطة الساحل، ومحطة الحي الحسني، ومحطة سيدي عبد الرحمان، ومحطة حي المطار، ومحطة المقام الجميل، ومحطة غاندي، ومحطة ريفيرا، ومحطة درب غلف.

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