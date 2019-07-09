من حرّف تصريحات الطالبي العلمي ونقلها “مغلوطة” لـحكيم زياش؟

لبنى أبروك - هبة بريس

اعتذر لاعب المنتخب المغربي ونجم “أجاكس امستردام”، حكيم زياش من وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، على خلفية التدوينات التي نشرها يوم أمس الاثنين بحسابه بموقع “انستغرام”.

ونشر زياش، قبل قليل، “ستوري” بحسابه ب”انستغرام”، عبر من خالالها عن اعتذاره للوزير بسبب سوء التفاهم الذي وقع.

وقال زياش:”انه مجرد سوء تفاهم من الطرفين،حظ سعيد للسيد الوزير في استمراره بعمله الجيد من أجل الوطن، ديما مغرب”.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع، تفاصيل “سوء التفاهم” الذي وقع بين الطرفين، مشيرا الى أن جهات معينة تعمدت تحريف حديث الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان ونقلها مغلوطة للاعب المنتخب.

وأفاد مصدر الجريدة، أن الجهات المذكورة، استغلت ضعف زياش في التواصل وفهم اللغة العربية، لتحريف حديث الطالبي العلمي، الذي دافع عن نجم المنتخب ورفض تحميله مسؤولية الاقصاء من كأس الامم الافريقية.

وأكد مصدرنا، أن عددا من المتتبعين تواصلوا مع زياش، بعد نشره للتدوينات التي هاجم من خلالها الطالبي العلمي، مؤكدين أن الأخير دافع عنه أمام النواب وجميع المغاربة ولم يتلفظ بأي كلمة ضده أو تسيء له ، قبل أن يكتشف أن وقع ضحية سوء فهم ويسحب كلامه.

هذا ويشار الى أن الطالبي العلمي، رفض تحميل زياش مسؤولية الاقصاء، مشيرا الى أن “عمالقة كرة القدم فشلوا في تسجيل ضربات الجزاء لحظة التوتر و الضغوط النفسية”.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمته أمام النواب، يوم أمس الاثنين،” أن زياش من أحسن اللاعبين حاليا في العالم والكل يعترف بقدراته وبالدور الذي لعبه مع المنتخب ” معتبرا بأنه لا يمكن محاسبة زياش لأنه أضاع ضربة جزاء في لحظات حاسمة، مشيرا إلى أن ملمترات قليلة كانت تفصل الكرة عن الشباك لكنها ارتطمت بالقائم، ولا يمكن أن نقوم بإعدامه” يقول الوزير،

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