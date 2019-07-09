الإعلام الكيني يسلط الضوء على ميناء طنجة المتوسط

هبة بريس

أكدت القناة التلفزية الكينية “كي 24 “، في ربورتاج بثته يوم الاثنين 08 يوليوز حول إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، أن هذا المشروع الضخم”يؤكد مكانة مدينة البوغاز كمركز اقتصادي كبير في افريقيا والبحر الأبيض المتوسط”.

وأكدت القناة، في هذا الربورتاج، أن المغرب بات يتوفر على أكبر مركب مينائي بإفريقيا وفي حوض البحر المتوسط، وهو مشروع ضخم يجعل من مدينة طنجة مركزا اقتصاديا رئيسيا وفاعلا أساسيا في التجارة الدولية، مدعوما في ذلك بخط سككي فائق السرعة وقطب تكنولوجي واعد”.

وسلطت القناة الضوء على المكانة الرائدة للمغرب في افريقيا من حيث الحركة التجارية وكنموذج للتنمية والتكامل بين البنيات المينائية والصناعية، مؤكدة أن ميناء طنجة المتوسط ، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 9 ملايين حاوية، يربط ما بين 186 ميناء في 77 دولة.

وأضافت أن المركب المينائي طنجة المتوسط يعزز مكانة المملكة كقطب للمبادلات بين أوروبا وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويؤكد دورها المركزي كشريك رئيسي في مجال المبادلات الدولية ومندمج كليا في الاقتصاد العالمي، مبرزة أن المشروع يحيل إلى “التقدم الهائل” الذي أحرزه المغرب الذي “بات مصدر اهتمام العديد البلدان التي ترغب في أن تحدو حدوه على هذا الصعيد”.

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