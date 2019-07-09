زياش يعتذر لوزير الشباب والرياضة: “حظ سعيد في عملك الجيد من أجل خدمة الوطن”

هبة بريس - الرباط

اعتذر لاعب المنتخب المغربي ونجم “أجاكس امستردام”، حكيم زياش من وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، على خلفية التدوينات التي نشرها يوم أمس الاثنين بحسابه بموقع “انستغرام”.

ونشر زياش، قبل قليل، “ستوري” بحسابه ب”انستغرام”، عبر من خالالها عن اعتذاره للوزير بسبب سوء التفاهم الذي وقع.

وقال زياش:”انه مجرد سوء تفاهم من الطرفين،حظ سعيد للسيد الوزير في استمراره بعمله الجيد من أجل الوطن، ديما مغرب”.

هذا ويشار الى أن نجم المنتخب المغربي حكيم زياش، حذف التدوينات التي هاجم من خلالها الوزير الطالبي العلمي، دقائق قليلة بعد نشرها مساء أمس ااثنين.

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