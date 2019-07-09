انتخاب المغرب رئيسا لجمعية السلطات الوطنية للتنظيمات الصيدلية الإفريقية

هبة بريس

انتخب المغرب رئيسا لجمعية السلطات الوطنية للتنظيمات الصيدلية الإفريقية التي تم إحداثها بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للمنتدى الدولي للصيدلة التي احتضنتها مراكش يومي 5 و 6 يوليوز الجاري.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، فقد تم انتخاب المغرب على رأس هذه الهيئة في شخص مدير الأدوية والصيدلة السيد جمال توفيق.

ويتكون مكتب الجمعية، الذي تم انتخابه في نهاية اجتماع لجنة الخبراء للدورة العشرين من المنتدى الدولي للصيدلة، من الأمين العام (كونغو برازافيل) ونائب الأمين العام (الكاميرون) وأمين المال (النيجر).

وتهدف هذه الجمعية إلى مواءمة المتطلبات التقنية والعمليات التنظيمية للمنتجات الطبية ، وتعزيز النظم التنظيمية للمضي قدما في البحث والابتكار وتصنيع الأدوية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية ، وتعزيز التعاون بين البلدان في مجال السياسة الدوائية، ومراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية ومكافحة الأدوية دون المستوى المطلوب.

وشارك في المنتدى الدولي للصيدلة المنظم تحت رعاية وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، كل من الرابطة الدولية لصيادلة إفريقيا، والاتحاد الدولي لصيادلة إفريقيا، ورابطة المشتريات المركزية للأدوية الأساسية ومديريات الأدوية و الصيدلة بإفريقيا.

وتميز هذا المنتدى، المنظم حول موضوع “سلامة وجودة الفعل الصيدلاني والبيولوجيا الطبية”، بحضور أكثر من 1500 مشارك من 28 دولة .

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