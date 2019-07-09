بلاغ عاجل بعد الكشف عن فضيحة مدوية عقب إقصاء منتخب مصر

هبة بريس - وكالات

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة ضد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق اتهمه فيه بتقاضي “عمولة” من خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق.

وكتب المحامي في بلاغه: “نشر في العديد من المواقع الإلكترونية عقب هزيمة المنتخب المصري وخروجه من بطولة كأس الأمم الإفريقية خبر تحت عنوان: من الملابس إلى التذاكر… هل اكتفى مجدي عبد الغني بأدوار صناعة الكوارث؟ وقد جاء في الخبر المذكور فضيحة مدوية تؤكد تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم”.

وأشار المحامي إلى أن عبد الغني تقاضى المال مقابل تعاقد اتحاد الكرة المصري مع المدرب خافيير أجيري، حيث ورد بالخبر: “سمسرة أجيري – وكان نجم الأهلي السابق (المبلغ ضده) وسيطا بين اتحاد الكرة المصري وخافيير أجيري قبل التعاقد معه وتقاضى عبد الغني قرابة 150 ألف دولار مقابل وساطته في العقد بعدما وضع راتبا يزيد عن 100 ألف يورو شهريا للمدرب المكسيكي الذي لم يثق فيه أحد منذ البداية”.

وطالب صبري بالتحقيق في ما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

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