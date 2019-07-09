تونس.. تظاهرات واحتجاجات متواصلة ضد ”صفقة القرن“

هبة بريس - وكالات

تشهد الساحة التونسية فعاليات وتظاهرات متصاعدة احتجاجًا على ما يسمّى ”صفقة القرن“، وسط تنديد واسع حيال ما يقول مراقبون إنه مخطط لتصفية القضية الفلسطينية.

وقد نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، مسيرة عمالية حاشدة انطلقت من بطحاء محمد علي من أمام مقرّ الاتحاد نحو شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، رفضًا لما يسمى بـ ”صفقة القرن“ أو مخطط السلام الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريحات للصحفيين، إن المنظمة النقابية كانت في الموعد وخرجت بأعداد غفيرة للدفاع عن ما تبقى من كرامة لهذه الأمة العربية، وفق قوله.

وتابع نور الدين الطبوبي، أن هذه المسيرة هي بمثابة لمسة وفاء لكل السجناء الفلسطينيين وإلى كل أمهات الشهداء، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية وعادلة، وأن الشعب التونسي دائمًا في الموعد للدفاع عن القضايا المبدئية والعادلة.

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