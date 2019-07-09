الجديدة على موعد مع الحدث.. منتدى التعاونيات الفلاحية والمعرض الجهوي للمنتوجات المجالية

أحمد مصباح – الجديدة

تثمينا وتشجيعا للمنتوجات المجالية على المستويين الجهويي والوطني، بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعتبر ضمن الأهداف الأساسية للدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر للتمكن من خلق الثروات، وإنعاش الشغل، وتحسين الدخل لدى الساكنة القروية بالجهة، تنظم المديرية الجهوية للفلاحة الدار البيضاء–سطات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء- سطات، وعمالة إقليم الجديدة، والمجلس الإقليمي للجديدة، فعاليات المعرض الجهوي للمنتوجات المجالية، بساحة البريجة بمدينة الجديدة، أيام غدا الأربعاء – الخميس – الجمعة – السبت 10 – 11 – 12 – 13 يوليوز 2019، تحت شعار: “التعاونيات الفلاحية المقاولاتية والخدماتية: رافعة لخلق فرص الشغل وتحسين الدخل بالعالم القروي”.

ويهدف هذا المعرض إلى الترويج للمنتوجات المجالية، لما لها من مكانة هامة في اقتصاد إقليم الجديدة والجهة، حيث تعتبر رافعة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبالموازاة، ينظم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة الدار البيضاء – سطات، المنتدى الجهوي لإحداث وتحفيز التعاونيات الفلاحية، تحت شعار: “التعاونيات الفلاحية المقاولاتية والخدماتية: رافعة لخلق فرص الشغل وتحسين الدخل بالعالم القروي”، وذلك يوم غد الأربعاء 10 يوليوز 2019، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، في قاعة الاجتماعات بعمالة الجديدة.

هذا، وسيتمكن العارضون من تعاونيات وجمعيات، على مدى 4 أيام، من تقديم منتجاتهم للزوار المغاربة و الأجانب، داخل 50 رواقا، بما في ذلك 43 رواقا للتنظيمات الفلاحية (33 رواقا)، والصناعة التقليدية (10 أروقة)، منها عدة تعاونيات استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ناهيك عدة شركات للمعدات الفلاحية والسقي.

وتشارك في المعرض تعاونيات من إقليم الجديدة، ومن باقي أقاليم الجهة، و كذا، من عدة جهات من المملكة:

21 تعاونية منها 11 تعاونية فلاحية للمنتوجات المجالية المحلية، و10 تعاونيات صناعة تقليدية؛

14 تعاونية من جميع أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات (سيدي بنور، مديونة، النواصر، برشيد، سطات، وبنسليمان) و كذلك من المحمدية والدار البيضاء؛

08 تعاونيات من معظم جهات المملكة (جهة بني ملال-خنيفرة، جهة فاس-مكناس، جهة مراكش-آسفي، جهة سوس-ماسة-درعة، جهة كلميم-واد نون، جعة درعة-تافلالت، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة).

و يتم عرض 22 نوعا من المنتوجات الأكثر إقبالا وشهرة على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني، أهمها:

من إقليم الجديدة: تين أولاد افرج، العنب الدكالي، منتوجات تثمين الحبوب، السمن الدكالي، الزيوت العطرية، العسل، منتوجات الخلية؛

من باقي أقاليم الجهة: منتوجات الصبار، الفلفل الحار الزناتية، منتوجات خالية من الكلوتين، الزيوت العطرية، منتوجات مستنبتات الشعير، زيتون المائدة، زيت الزيتون، أجبان بني مسكين؛

من 7 جهات بالمملكة: منتوجات حب لملوك، منتوجات أركان، الزعفران، الحناء، الثمور، منتوجات ورد دادس، مشتقات الصبار.

و يهدف هذا المعرض إلى تشجيع المنتوجات المجالية على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني. وتتمحور الغايات المتوخاة من هذا الحدث:

دعم المنظمات المهنية في الترويج والتسويق لمنتجاتهم المجالية المحلية والوطنية،

تطوير القدرة التنافسية للمنتوجات المجالية بغاية الوصول إلى الأسواق؛

خلق فضاء للعرض؛

التعريف المجالية؛

الترويج والتسويق؛

التعارف و تبادل الخبرات بين جميع المتدخلين في قطاع المنتوجات المجالية.

إلى ذلك، فيعتبر هذا الحدث الجهوي منصة ترويجية وتسويقية للمنتوجات المجالية، من مناطق مختلفة، وتبادل الخبرات بين المنظمات المهنية العاملة في هذا القطاع؛ وفرصة لترويج وتسويق المنتوجات المجالية من إقليم الجديدة، ومن مختلف أقاليم الجهة، وعلى الصعيد الوطني، ومناسبة لتبادل الخبرات بين المنظمات المهنية العاملة في هذا القطاع.

وسيمكن أيضا هذا المعرض من فتح آفاق جديدة لقطاع المنتوجات المجالية بالإقليم والجهة، ودعم المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين (الوزارة الوصية، المؤسسات، المهنيين، المنظمات المهنية، والقطاع الخاص)، بغية تسليط الضوء على الجهود والمبادرات المتخذة في إطار مخطط المغرب الأخضر، لتطوير المنتوجات المجالية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني.

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