اعتقال فنانة مشهورة ومخرج متلبسين بالخيانة الزوجية داخل شقة بالبيضاء

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هبة بريس
كشف حساب “حمزة مون بب” على موقع “انستغرام”، ان المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، اعتقلت مساء أول أمس الأحد، فنانة مغربية معروفة ومخرج داخل شقة بتهمة الخيانة الزوجية.
وأفاد ذات المصدر، أن عناصر الأمن تحركت لضبط المعنيين بالأمر داخل شقة بمنطقة المعاريف بالبيضاء، بعد توصلها بشكاية من زوج “الممثلة” الذي أكد أنه تعقب تحركات زوجته وكشف خيانتها له.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر المصالح الامنية، انتقلت على عجل الى عين المكان، حيث اعتقلت المعنيين بالامر، للاستماع اليهما وتقديمهما للعدالة.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
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بنت البلاد
في 10:33
هدا هو العفن اللي كيقلبو عليه الفنانين والفنانات على ود الفلوس لكن على حساب شرفهم. الناس كيقراو حتى يشيب لهم الشعر وطيحو لهم أسنانهم وفي الآخر يكملو حياتهم في البطالة أو في عمل بسيط ليسدو حاجياتهم والمحسوبين على الفن كيلعبو بالفلوس أو بالأـحرى فلوس الحرام لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
مولاي
في 11:00
كل شيء تميع وضعف وهوا حتى النخوة والرجولة سالات ما بقى غير مضهر خارجي للفحولة والرجولة
من قبل لن يبلغ أحد عن خيانة زوجته لجهة ما لمعاقبتها كان القضاء عليها هو والوسيلة الوحيدة لإعلان خيانتها
حمون
في 11:34
هدا العفانين المغاربة يجببولك فقط الغمة الا قليل ولكن أغلبية خصوصا ديال رمضان كلهم بدون استثناء
علي
في 12:58
شكون هي هاد الفنانة ؟ماقلتوناش!
خديجة من تازة
في 12:59
مابقا فن فهاد البلاد ولا العفن !
فتيحة
في 13:00
مشى الفن مع ماليه دبا بقا غير العفن وتخربيق
Moroccan Man
في 13:05
كنت كنجلس في واحد القهوة في المعاريف راه سدات دابا سميتها la belle époque،كنت دائما كنلقى الممثلات و الممثلين كيجلسوا فيها يتسناو واحد المخرج كيسكن حداها