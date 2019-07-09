اعتقال فنانة مشهورة ومخرج متلبسين بالخيانة الزوجية داخل شقة بالبيضاء

هبة بريس

كشف حساب “حمزة مون بب” على موقع “انستغرام”، ان المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، اعتقلت مساء أول أمس الأحد، فنانة مغربية معروفة ومخرج داخل شقة بتهمة الخيانة الزوجية.

وأفاد ذات المصدر، أن عناصر الأمن تحركت لضبط المعنيين بالأمر داخل شقة بمنطقة المعاريف بالبيضاء، بعد توصلها بشكاية من زوج “الممثلة” الذي أكد أنه تعقب تحركات زوجته وكشف خيانتها له.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر المصالح الامنية، انتقلت على عجل الى عين المكان، حيث اعتقلت المعنيين بالامر، للاستماع اليهما وتقديمهما للعدالة.

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