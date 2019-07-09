إصابات في حادث انقلاب قطار بتونس

هبة بريس - وكالات

أصيب 15 شخصا، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة، الاثنين، في حادث انقلاب قطار للركاب على مستوى مدينة القلعة الكبرى (136 كلم جنوب تونس العاصمة).

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، العميد جلول جاب الله، إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، إلا أنه تسبب في إصابة 15 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب وقوع حالة من الهلع في صفوف ركاب القطار. وأضاف أن الحادث تمثل في انقلاب القاطرات الثلاث الأخيرة المكونة لجسم القطار القادم من العاصمة في اتجاه المهدية.

وأوضح جاب الله، أن وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان وقوع الحادث، حيث تولت نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوسة وتقديم الإسعافات الأولية لركاب القطار.

وأعلن وزير النقل التونسي هشام بن أحمد، عن تكوين لجنة فنية وطنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

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