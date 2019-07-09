منتجع “مازاغان” .. إطلاق الموسم الثاني ل”buddha-bar-beach”

هبة بريس

يعود الموسم الثاني ل”buddha-bar-beach” ببرنامج أكثر ثراء وتنوعا، مع dj عالميين وسهرات رائعة، لصيف لا ينتهي من الجمال والموسيقى.

وكل أربعاء يقدم المكان، قائمة تضم مجموعة آسيوية مختارة ذات مكونات ونكهات مبتكرة ومستوى فني يقدم نمطا جديدا من الطهي.

وعند غروب الشمس، يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بمنظر خلاب على شاطئ buddah-bar واحتساء كوكتيلات فريدة.

وليالي لاتينية كل خميس، مه أجل العيش بجو يأخذ الى أمريكا اللاتينية للاستمتاع بمطبخ لاتيني مميز، مع قائمة كوكتيلات منعشة وموسيقى صيفية.

وكل يوم جمعة، يمكنك الاستمتاع بامسيتك مع ايقاعات سنوات الثمانينيات والتسعينيات وأفضل موسيقى البوب والروك وديسكو الألفيات.

اذن، buddah-bar-beach هو المكان المثالي لقضاء يومك واحتساء الكوكتيلات المميزة التي ابتكرها السيد galdi francewco كل ذلك تحت الايقاعات المميزة.

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