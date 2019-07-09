طقس الثلاثاء .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما بأقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية قرب سواحل المحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع نزول أمطار جد خفيفة محليا، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي و بجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الرياح معتدلة وستهب من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بكل من أقصى الجنوب و الجنوب الشرقي البلاد، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات و جوار السواحل، وما بين 35 و41 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 42 و 44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 29 و34 درجة بالمناطق الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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