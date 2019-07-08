تونس تقصى غانا من أمم أفريقيا بركلات الترجيح وتتأهل لدور الـ 8

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق منتخب تونس فوزا صعبا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل بين المنتخبين 5-4، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على استاد الإسماعيلية فى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2019، ليخطف نسور قرطاج تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبذلك سيواجه منتخب تونس نظيره منتخب مدغشقر فى دور الثمانية يوم الخميس المقبل على ملعب استاد السلام، بعد أن حقق أول فوز له في البطولة بعد 3 تعادلات.

وكان منتخب تونس قد حجز مقعده في دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، في حين تأهل منتخب غانا للدور ذاته بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط متفوقاً على منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

وبذلك نجح منتخب تونس في كسر العقدة الغانية بعدما فاز منتخب غانا في 6 مباريات رسمية جمعته مع نظيره التونسي، بينما تعادل المنتخبان مرة واحدة.

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