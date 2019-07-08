الحقاوي : لست مسؤولة لوحدي عن مركز “تيط مليل”

هبة بريس ـ الرباط

بعد وفاة نزيل بالمركز الإجتماعي “دار الخير” تيط مليل، نواحي الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، بسبب الإهمال، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، إنها ليست المسؤولة الوحيدة، عن المركز بتيط مليل، بل المسؤولون عن المراكز الاجتماعية بصفة عامة، هم الولاة والعمال.

وأكدت الحقاوي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية ليست لوحدها المسؤولة عن هذا الوضع، لأن المراكز الاجتماعية ومن بينها “تيط مليل”، و”عين عتيق”، و 12 مركزا آخرا في المغرب المسؤولون عنها هم الولاة والعمال.

وكشفت الحقاوي إن هناك 1500 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالمغرب، مشيرة الى أنه خلال سنة 2013 تم القيام بتشخيص لهذه المؤسسات وللخدمات التي تقدمها.

وأشارت أنه كان لا بد من تحديث القوانين المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وهذا ما تم فعلا، موضحة أن الدعم الموجه لهذه المؤسسات ارتفع بشكل ملحوظ.

واضافت الحقاوي :”أنا لا أتهرب من مسؤولياتي عندما كنت برلمانية اشتغلت على هذا الموضوع وأنا الآن من موقع المسؤولية أقوم بزيارة هذه المراكز”.

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