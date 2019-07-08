السعيدية.. إفتتاح الدورة 11 من المعرض الجهوي للكتاب

هبة بريس ـ وجدة

أفتتحت بمدينة السعيدية فعاليات الدورة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للكتاب تحت شعار ” النقاط الحدودية..فضاء لقاء وتعايش”.

وأشرف على افتتاحه محمد علي حبوها عامل اقليم بركان بعد زوال يومه الاثنين 08 يوليوز الجاري ويمتد لغاية 14 منه، بساحة القدس، وهو من تنظيم المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) بدعم من مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات وبشراكة مع ولاية جهة الشرق وعمالة إقليم بركان وجماعة السعيدية وبتعاون مع مجلس جهة الشرق ووكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، في إطار التعريف بالمنتوج الوطني الثقافي وتشجيع المطالعة في صفوف المصطافين، خلال فترة الاستجمام، وكذا ضمن سياستها الرامية إلى تشجيع القراءة العمومية في مختلف الأوساط والفئات، وإغناء البرنامج الثقافي والفني لموسم الاصطياف بمدينة السعيدية، وتشجيع ساكني الجهة وزوارها على القراءة كفعل ثقافي وتعريفهم بالمنتوج الثقافي الوطني.

وبمشاركة عارضين يمثلون دور نشر وطنية وجهوية، وعددا من المكتبات المحلية والجمعيات العاملة في مجال الثقافة والإبداع، وبعض المؤسسات العمومية التي تعنى بمجال نشر وترويج الكتاب.

كما ستعرف الدورة كذلك، تنظيم برنامج ثقافي من فقرات مختلفة، أهمها الندوات والقراءات الشعرية وتوقيع إصدارات بتأطير من جمعيات فاعلة بالجهة في مجال الكتاب،و تنظيم مجموعة من الورشات والأنشطة الترفيهية الموجهة للطفل.

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