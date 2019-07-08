العلمي : اتصلنا بلاعب المنتخب الوطني حكيم زياش أزيد من 23 مرة لكنه لا يجيب

هبة بريس ـ الرباط
تأسف وزير الشباب و الرياضية راشيد الطالبي العلمي للخروج المبكر للمنتخب الوطني المغربي من كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.
و قال الطالبي العلمي في مجلس النواب يومه الإثنين ، أن الجامعة الملكية لكرة القدم قررت إنشاء لجنة تقنية للوقوف على أسباب الإقصاء المبكر لأسود الأطلس من أمم إفريقيا.
و سجل المسؤول الحكومي أن ” الزهر ماكانش معانا” ، مشيراً إلى أن حكم المباراة لم يحتسب هدفاً للمنتخب الوطني لوجود حالة تسلل غير صحيحة بالإضافة لعدم احتساب ضربة جزاء و تضييع أخرى.
الطالبي العلمي ذكر أن الجميع اعترف له أثناء تواجده بالقاهرة لحضور مباراة البنين ، أن أحسن فريق في البطولة من الناحية التقنية هو المنتخب المغربي.
و أضاف الوزير ، أن عمالقة كرة القدم فشلوا في تسجيل ضربات الجزاء لحظة التوتر و الضغوط النفسية ، في إشارة لضربة الجزاء التي أهدرها لاعب المنتخب حكيم زياش ، مشدداً على أنه كان يزور اللاعبين في غرفة تبديل الملابس و يقف على حالتهم النفسية المهزوزة بسبب الإنتقادات الحادة الموجهة إليهم.
وقال وزير الشباب والرياضة، إنه اتصل بلاعب المنتخب الوطني حكيم زياش أزيد من 23 مرة لكنه لا يجيب، و”يقول بأنه لن يكمل مسيرته مع الأسود في ظل هذه الظروف”.
وأضاف الطالبي العلمي،” أن زياش من أحسن اللاعبين حاليا في العالم والكل يعترف بقدراته وبالدور الذي لعبه مع المنتخب ” معتبرا بأنه لا يمكن محاسبة زياش لأنه أضاع ضربة جزاء في لحظات حاسمة، مشيرا إلى أن ملمترات قليلة كانت تفصل الكرة عن الشباك لكنها ارتطمت بالقائم، ولا يمكن أن نقوم بإعدامه،
متتبع
في 20:49
راك غالط لي كتقول المنتخب أحسن فريق كون كنتي تريد الفوز كون هداك المجهود لي درتي في العيط على زياش 23 مرة كون درتيه مع الميسترو حمد الله كون جاب ليكم الرباح
ايوب
في 21:02
مزيان .اي واحد يغلط منحسبوهش .راه العديد ممن يقبعون وراء القضبان نتيجة اخطاء في حالة تهور او طيش او تخدير او ….
مصطفى مغربي مقيم
في 21:16
اسي الوزير زهر راه في شجر البرتقال أما المستديرة فيها التقنيات المهار والتركيز وروح المواطنة (منتخب الوطني ضيف خفيف ثلات ايام والله يرحم من زار وخفاف) عينا بي المحجيات و نكات
زوزو يصطاد السمك
في 21:18
انا اقترح علیکم رایي الا وهو اني وجدت لکم مدربا مقتدرا یحپ وطنه حتی النخاع انه اللاعب العملاق مصطفی حجي .
مواطن
في 21:21
الماء والشطابة لاعب مغرور ومتكبر وفاشل. وأتمننى لو تذهب أنت كذلك بلا رجعة وزير رياضة ليس بينك والرياضة الا الوزارة.فرقة تحكم البلد وتوزع عليكم الوزارات من أجل السكوت على قمع الشعب وتعبيده ونهب خيرات الوطن
عبد الحق
في 21:30
من وجهة نظري المتواضعة لماذا لاتخصص الامكانات الخرافية للنهوض بالفرق الوطنية .كيف يمكن ادماج لاعبين ازدادوا وترعرعوا في بلدان المهجر ولا ينطقون بكلمة واحدةمن نشيدنا الوطني .هؤلاء لايعرفون عن وطنهم الاالقليل و نفضلهم على لاعبين محليين لا تنقسهم الا الامكانات المادية و المعنوية . جاء الوقت للوقوف عن كتب بتشجيع الفرق الوطنية . هل لايمكننا تشكيل فريق وطني يتمتع بروح الوطنية القتالية وحب الوطن . المتيجة جل هؤلاء النجوم بين قوسين رحلوا مباشرة الى بلدانهم دون مراعات قلوب المغاربة .والله ولي التوفيق
بوعو
في 21:31
علينا محاسبتك انت وصديقك في الحزب لقجع انتم تسيطرون على جميع الوزارات الحساسة فمن أين لكم بكل هادا سياتي يومكم انشاء الله