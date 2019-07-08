العلمي : اتصلنا بلاعب المنتخب الوطني حكيم زياش أزيد من 23 مرة لكنه لا يجيب

هبة بريس ـ الرباط

تأسف وزير الشباب و الرياضية راشيد الطالبي العلمي للخروج المبكر للمنتخب الوطني المغربي من كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

و قال الطالبي العلمي في مجلس النواب يومه الإثنين ، أن الجامعة الملكية لكرة القدم قررت إنشاء لجنة تقنية للوقوف على أسباب الإقصاء المبكر لأسود الأطلس من أمم إفريقيا.

و سجل المسؤول الحكومي أن ” الزهر ماكانش معانا” ، مشيراً إلى أن حكم المباراة لم يحتسب هدفاً للمنتخب الوطني لوجود حالة تسلل غير صحيحة بالإضافة لعدم احتساب ضربة جزاء و تضييع أخرى.

الطالبي العلمي ذكر أن الجميع اعترف له أثناء تواجده بالقاهرة لحضور مباراة البنين ، أن أحسن فريق في البطولة من الناحية التقنية هو المنتخب المغربي.

و أضاف الوزير ، أن عمالقة كرة القدم فشلوا في تسجيل ضربات الجزاء لحظة التوتر و الضغوط النفسية ، في إشارة لضربة الجزاء التي أهدرها لاعب المنتخب حكيم زياش ، مشدداً على أنه كان يزور اللاعبين في غرفة تبديل الملابس و يقف على حالتهم النفسية المهزوزة بسبب الإنتقادات الحادة الموجهة إليهم.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه اتصل بلاعب المنتخب الوطني حكيم زياش أزيد من 23 مرة لكنه لا يجيب، و”يقول بأنه لن يكمل مسيرته مع الأسود في ظل هذه الظروف”.

وأضاف الطالبي العلمي،” أن زياش من أحسن اللاعبين حاليا في العالم والكل يعترف بقدراته وبالدور الذي لعبه مع المنتخب ” معتبرا بأنه لا يمكن محاسبة زياش لأنه أضاع ضربة جزاء في لحظات حاسمة، مشيرا إلى أن ملمترات قليلة كانت تفصل الكرة عن الشباك لكنها ارتطمت بالقائم، ولا يمكن أن نقوم بإعدامه،

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0