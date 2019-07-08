ماء العينين تنبه لوقوع تجاوزات في ما يخص سرية التحقيق

هبة بريس ـ الرباط

اشارت آمنة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه بالرغم من الضمانات التي نصت عليها المسطرة الجنائية والتي تحفظ سرية التحقيق، إلا أن هناك رصد لتجاوزات تقع.

وأضافت ماء العينين، في تعقيبها الاثنين 8 يوليوز 2019، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، متحدثة عن ضمان سرية التحقيق “نحن اليوم ننتظر كمشرعين أن تُعضد وأن تُدعم في مشروع المسطرة الجنائية التي لازلنا ننتظر إحالته على البرلمان في إطار التعاون ما بين البرلمان والحكومة في تطوير السياسة الجنائية التي اليوم تنفذها النيابة العامة من خلال رئيسها”.

وشددت أن الإشكالات التي تُرصد في المس بحقوق المتقاضين وفي خرق سرية التحقيق وأيضا سرية المحاضر المتعلقة بالأبحاث التمهيدية، أصبحت تطرح مشكلا حقيقيا مع ثورة المعلوميات ومع تسرب المعطيات.

وتابعت “اليوم ينتظرنا ورش كبير إذا كنا نريد تطوير منظومة الحقوق والحريات وضمان حقوق المتقاضين في التأكيد أساسا في مشروع المسطرة الجنائية الذي ندعو كبرلمانيين بالتسريع بإحالته في إطار مناقشته مع القانون الجنائي المحال على البرلمان لنعمل جميعا على رصد الاختلالات وتطويرها”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0