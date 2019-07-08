كوت ديفوار تتخطى مالى بصعوبة وتواجه الجزائر فى دور الثمانية بأمم أفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا 2019، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب مالى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الإثنين على ملعب “السويس الجديد”، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، والذى كان فيه منتخب مالى الأكثر سيطرة على الكرة، وهدد مرمى منتخب كوت ديفوار فى أكثر من مناسبة، ولكن وقف دفاع منتخب الأفيال حائط صد أمام هجوم مالى.

وفى الشوط الثانى نجح ويلفريد زاها نجم منتخب الأفيال فى تسجيل هدف المباراة الوحيد، بالدقيقة 76 من زمن اللقاء، ليقود منتخب كوت ديفوار إلى دور ربع النهائي من أمم أفريقيا 2019.

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