برشيد…تهمة القتل العمد تضع شخصا وراء القضبان

هبة بريس_ برشيد

أفادت مصادر هبة بريس، أن ناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، تمكنت اليوم الاثنين 8 يوليوز الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتضيف ذات المصادر أن توقيف المشتبه فيه تم على مستوى حي التقدم بمدينة برشيد، مباشرة بعد توصل مصالح الأمن بإشعار بقيامه بضرب وجرح مواطن إثر خلاف كان قد جمعهما في وقت سابق، حيث أسفر إجراء التفتيش المجرى عن حجز أداة الجريمة “سيف”.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة الى حين عرضه على انظارها

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