شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته شنقا بالحسيمة

نُشر بتاريخ :  2019-07-08 - 18:15
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

وضع شاب في مقتبل العمر حدا لحياته شنقا صباح اليوم الاثنين بجماعة امرابطن التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، بحسب ما افادت به مصادر محلية .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك يبلغ من العمر 18 سنة اقدم على شنق نفسه بسبب حالة اكتئاب ألمت به بعد اخفاقه في اجتياز امتحانات البكالوريا .

وتسجل جهة طنجة تطوان الحسيمة نسبا مرتفعة في عدد حالات الانتحار التي فاقت الخمسين حالة خلال هاته السنة والتي تبقى دوافعها متشعبة والمرتبطة اساسا بالمشاكل النفسية والاوضاع الاجتماعية واسباب اخرى تبقى مجهولة .

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تعليق واحد

  1. محماد

    في 18:26

    الله یهدي ما خلق واش الباک هو اخر الدنیا رحمه الله ربما هناک من الاسباب ما دفعه لذلک خصوصا من طرف عائلته اذا کانوا یلومونه علی الرسوب.

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